Росія збільшує обсяги виробництва зброї та готується до нової війни, - ISW

За інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, афілійованого з Міністерством оборони РФ, у період з квітня по травень 2025 року промислове виробництво в країні зросло на 2,6%. Головну частину зростання забезпечив стрімкий приріст обсягів продукції оборонного призначення.

Авіація

Зокрема, у травні 2025 року місячний обсяг виробництва авіаційної техніки порівняно з квітнем зріс на 16,9% та у 1,6 рази перевищив аналогічні показники 2024 року. Також у період із лютого по травень поточного року, Росія на 16% збільшила свої виробничі потужності в авіаційній та кораблебудівній галузях.

"Ці дані центру свідчать про прагнення РФ розширити стратегічну промислову інфраструктуру в середньо- та довгостроковій перспективі. Вказані заходи можуть бути частиною процесу реорганізації та відновлення бойових спроможностей збройних сил Росії з огляду на можливість затяжного конфлікту з країнами НАТО", - переконані експерти ISW.

Бронетехніка

Супутникові знімки окремих російських заводів з ремонту бронетехніки свідчать про нарощування Росією виробництва бойових машин піхоти (БМП). За повідомленнями аналітичного ресурсу, який відстежує діяльність російських військових підприємств, РФ наразі здатна виготовляти та ремонтувати більше БМП, ніж раніше.

При цьому наголошується, що скорочення застосування бронетехніки і танків у бойових діях взимку 2024-2025 років дозволяє накопичувати запаси таких машин.

Зазначається, що "Кургнмашзавод" залишається єдиним публічно відомим виробником БМП-3 радянського зразка. Водночас, згідно з супутниковими знімками, окремі ремонтні підприємства вже вичерпали більшість наявних запасів старої техніки. Однак принаймні один завод у Рубцовську (Алтайський край) істотно модернізував свої виробничі можливості.

Крім того, додаткові аналітичні матеріали свідчать, що Росія досягла певного прогресу у розширенні виробництва танків Т-90М. Це додатково підтверджує тривалі інвестиції росіян у довгострокове виробництво важкої бронетехніки.

"Наразі незрозуміло, чи ці заходи спрямовані на підготовку до нового масштабного наступу проти України в коротко- або середньостроковій перспективі, чи ж ідеться про відновлення потенціалу для можливого більш широкого протистояння з НАТО", - зазначають в ISW.