Россия увеличивает объемы производства оружия и готовится к новой войне, - ISW

Российская Федерация наращивает производство дронов, боевых машин пехоты (БМП), авиационной техники и кораблей. Именно на эти типы вооружений Кремль будет делать ставку в случае будущей войны с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
По информации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, аффилированного с Министерством обороны РФ, в период с апреля по май 2025 года промышленное производство в стране выросло на 2,6%. Главную часть роста обеспечил стремительный прирост объемов продукции оборонного назначения.
В частности, в мае 2025 года месячный объем производства авиационной техники по сравнению с апрелем вырос на 16,9% и в 1,6 раза превысил аналогичные показатели 2024 года. Также в период с февраля по май текущего года, Россия на 16% увеличила свои производственные мощности в авиационной и кораблестроительной отраслях.
"Эти данные центра свидетельствуют о стремлении РФ расширить стратегическую промышленную инфраструктуру в средне- и долгосрочной перспективе. Указанные меры могут быть частью процесса реорганизации и восстановления боевых возможностей вооруженных сил России, учитывая возможность затяжного конфликта со странами НАТО", - убеждены эксперты ISW.
Спутниковые снимки отдельных российских заводов по ремонту бронетехники свидетельствуют о наращивании Россией производства боевых машин пехоты (БМП). По сообщениям аналитического ресурса, который отслеживает деятельность российских военных предприятий, РФ сейчас способна производить и ремонтировать больше БМП, чем раньше.
При этом отмечается, что сокращение применения бронетехники и танков в боевых действиях зимой 2024-2025 годов позволяет накапливать запасы таких машин.
Отмечается, что "Кургнмашзавод" остается единственным публично известным производителем БМП-3 советского образца. В то же время, согласно спутниковым снимкам, отдельные ремонтные предприятия уже исчерпали большинство имеющихся запасов старой техники. Однако по крайней мере один завод в Рубцовске (Алтайский край) существенно модернизировал свои производственные возможности.
Кроме того, дополнительные аналитические материалы свидетельствуют, что Россия достигла определенного прогресса в расширении производства танков Т-90М. Это дополнительно подтверждает длительные инвестиции россиян в долгосрочное производство тяжелой бронетехники.
"Пока непонятно, направлены ли эти меры на подготовку к новому масштабному наступлению против Украины в кратко- или среднесрочной перспективе, или же речь идет о восстановлении потенциала для возможного более широкого противостояния с НАТО", - отмечают в ISW.
В последнее время лидеры стран Запада все чаще заявляют, что российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной масштабной войне с Североатлантическим альянсом (НАТО).
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