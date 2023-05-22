Росія збільшує експорт нафти морем, попри заяви щодо зниження видобутку, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляється, щодо першого тижня квітня показники збільшилися на 15%. Оскільки майже вся російська нафта йде в Китай та Індію, обсяги постачання в Азію також піднялися до нового піку.

Росія пообіцяла скоротити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на день у березні, використовуючи лютневий рівень видобутку як базовий, у відповідь на західні санкції та обмеження цін на експорт нафти, покликані покарати країну-агресора за вторгнення в Україну.

Зазначається, що Росія продовжує підкреслювати свою прихильність групі виробників ОПЕК+ та скороченню видобутку, про який вона домовилася, проте є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як і було обіцяно.

Постачання нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, і зараз вони більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники кінця минулого року. Частково це зростання можна пояснити перенаправленням нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі нафтопроводом "Дружба", але це сталося в січні та лютому, до того, як скорочення видобутку мало набути чинності.

Сукупний обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії, Туреччини, а також танкерів, які не вказали кінцевий пункт призначення, за чотири тижні зріс до максимальних з початку минулого року 3,81 млн барелів на добу.

Ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з території РФ. Також країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів.

Пізніше у Росії заявили, що через ембарго ЄС і обмеження цін видобуток нафти у 2023 знизиться на 500 тисяч барелів на добу.

Однак пропозиція російської нафти залишається стійкою. У квітні 2023 експорт досяг піка після вторгнення в Україну - до 8,3 млн барелів на добу. Основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія і Китай.