Россия увеличивает экспорт нефти морем, несмотря на заявления о снижении добычи, - Bloomberg

Морские поставки российской нефти растут шестую неделю подряд, приблизившись к 4 млн баррелей в сутки, несмотря на заявления властей РФ по снижению добычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщается, по отношению к первой неделе апреля показатели увеличились на 15%. Поскольку почти вся российская нефть уходит в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также поднялись до нового пика.

Россия пообещала сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день в марте, используя февральский уровень добычи в качестве базового, в ответ на западные санкции и ограничения цен на экспорт нефти, призванные наказать страну-агрессора за вторжение в Украину.

Отмечается, что Россия продолжает подчеркивать свою приверженность группе производителей ОПЕК+ и сокращению добычи, о которой она договорилась, однако мало доказательств того, что сокращение было осуществлено, как и было обещано.

Снабжение нефти на международные рынки продолжают расти, и сейчас они более чем на 1,2 миллиона баррелей в день превышают показатели конца прошлого года. Частично этот рост можно объяснить перенаправлением нефти, ранее поставлявшейся в Германию и Польшу по нефтепроводу "Дружба", но это произошло в январе и феврале, прежде чем сокращение добычи должно вступить в силу.

Совокупный объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию, Турцию, а также танкеров, не указавших конечный пункт назначения, за четыре недели вырос до максимальных с начала прошлого года 3,81 млн баррелей в сутки.

Ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти с территории РФ. Также страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов.

Позже в России заявили, что из-за эмбарго ЕС и ограничения цен добыча нефти в 2023 году снизится на 500 тысяч баррелей в сутки.

Однако предложение российской нефти остается стойким. В апреле 2023 года экспорт достиг пика после вторжения в Украину - до 8,3 млн баррелей в сутки. Основными покупателями русских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.