Росія збільшила знижку на нафту для Індії, - Bloomberg

Росія знижує ціну Urals для Індії на тлі тиску США

Російська нафта Urals продовжує дешевшати для індійських покупців, тоді як Нью-Делі стикається зі стійким тиском з боку США скоротити торгівлю з Москвою. Адміністрація Дональда Трампа заявляє, що доходи від експорту допомагають фінансувати війну проти України.

Знижки на поставки

За даними співрозмовників, які отримали пропозиції на російську нафту, ціна Urals впала до знижки в 3-4 долари за барель до Brent на умовах поставки. Йдеться про партії, які будуть завантажуватися наприкінці вересня і жовтні.

Ще минулого тижня дисконт становив близько 2,5 долара за барель, а в липні він був лише 1 долар. Для порівняння, американська нафта, закуплена низкою індійських НПЗ, нещодавно коштувала з премією приблизно в 3 долари до Brent.

Реакція Індії

Незважаючи на жорсткі тарифи, запроваджені Дональдом Трампом проти торгівлі з Росією, індійські переробники продовжують закупівлі Urals. Постійна критика та економічні заходи з боку Вашингтона підштовхнули прем'єр-міністра Нарендру Моді до заяв про важливість відносин з Москвою.

Індія стала найбільшим імпортером морських поставок російської нафти після початку повномасштабної війни в Україні 2022 року. Urals залишається флагманською маркою російської нафти, яку постачають із західних портів країни.