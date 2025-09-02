Россия увеличила скидку на нефть для Индии, - Bloomberg

Индия остается крупнейшим импортером российской нефти. Даже жесткие тарифы Трампа не остановили торговлю с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Российская нефть Urals продолжает дешеветь для индийских покупателей, в то время как Нью-Дели сталкивается с устойчивым давлением со стороны США сократить торговлю с Москвой. Администрация Дональда Трампа заявляет, что доходы от экспорта помогают финансировать войну против Украины.
По данным собеседников, получивших предложения на российскую нефть, цена Urals упала до скидки в 3-4 доллара за баррель к Brent на условиях поставки. Речь идет о партиях, которые будут загружаться в конце сентября и октябре.
Еще на прошлой неделе дисконт составлял около 2,5 доллара за баррель, а в июле он был всего 1 доллар. Для сравнения, американская нефть, закупленная рядом индийских НПЗ, недавно стоила с премией примерно в 3 доллара к Brent.
Несмотря на жесткие тарифы, введенные Дональдом Трампом против торговли с Россией, индийские переработчики продолжают закупки Urals. Постоянная критика и экономические меры со стороны Вашингтона подтолкнули премьер-министра Нарендру Моди к заявлениям о важности отношений с Москвой.
Индия стала крупнейшим импортером морских поставок российской нефти после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Urals остается флагманской маркой российской нефти, поставляемой из западных портов страны.
По данным Reuters, экспорт российской нефти в Индию вырастет в сентябре. Россия снизила цены, чтобы продать больше сырья, так как из-за ударов украинских дронов работа ряда НПЗ была нарушена.
Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была мене 1%. Крупными клиентами также остаются Китай и Турция.
Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.