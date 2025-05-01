Росія збільшила удари КАБами у квітні, четверть застосувала у Курській області, - Міноборони

Російська Федерація (РФ) посилила атаки керованими авіаційними бомбами (КАБми) по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах. Лишие за квітень ворог запустив більше 5 тисяч снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Міноборони додає, що протягом 2024-го росіяни застосували загалом близько 40 тисяч КАБів , а від початку 2025-го - більше 15 тисяч .

Четверть КАБів (більше 1,2 тисячі снарядів) були запущені проти позиції Сил оборони у Курській області Росії.

" Упродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб. У квітні російська авіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів ", - пише Міноборони.

Російські обстріли України

Як відзначав на початку квітня президент Володимир Зеленський, однією з найбільших проблем сьогодні є російські удари КАБами. Зокрема він відзначав, що Україна немає необхідної кількості ракет для протиповітряної оборони (ППО), щоб протистояти загрозі. Зокрема Міноборони також попереджало про те, що ворог від початку року посилив атаки керованими авіаційними бомбами.

Після вчорашнього нічного обстрілу Зеленський закликав Захід тиснути на країну-терориста, аби примусити її до миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.