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Россия увеличила удары КАБами в апреле, четверть применила в Курской области, - Минобороны

Четверг 01 мая 2025 11:45
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Россия увеличила удары КАБами в апреле, четверть применила в Курской области, - Минобороны Иллюстративное фото: Россия увеличила удары КАБами в апреле, четверть применила в Курской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) усилила атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБмы) по позициям Сил обороны и украинских населенных пунктах. Только за апрель враг запустил более 5 тысяч снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинских населенных пунктах с применением управляемых авиабомб. В апреле российская авиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов", - пишет Минобороны.

Четверть КАБов (более 1,2 тысячи снарядов) были запущены против позиции Сил обороны в Курской области России.

Минобороны добавляет, что в течение 2024-го россияне применили всего около 40 тысяч КАБов, а с начала 2025-го - более 15 тысяч.

Российские обстрелы Украины

Как отмечал в начале апреля президент Владимир Зеленский, одной из самых больших проблем сегодня являются российские удары КАБами. В частности он отмечал, что Украина не имеет необходимого количества ракет для противовоздушной обороны (ПВО), чтобы противостоять угрозе. В частности Минобороны также предупреждало о том, что враг с начала года усилил атаки управляемыми авиационными бомбами.

После вчерашнего ночного обстрела Зеленский призвал Запад давить на страну-террориста, чтобы принудить ее к миру.

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