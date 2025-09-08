Росія збільшила тіньовий флот нафтових танкерів попри санкції

Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після введення Заходом санкцій проти Росії за війну проти України.

Про це заявив головний економіст великого трейдера Trafigura Саад Рахім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, ця флотилія відіграє ключову роль у забезпеченні поставок російської нафти покупцям, незважаючи на обмеження, спрямовані на скорочення нафтових доходів Москви.

"Зі зростанням санкцій і обмежень розмір (тіньового флоту) став ще більшим", - зазначив Рахім на конференції APPEC 2025.

Танкерний парк продовжує оновлюватися, Москва замінює судна, що потрапили в чорні списки. Це дає змогу Росії зберігати обсяги експорту сировини.