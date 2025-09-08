Россия увеличила теневой флот нефтяных танкеров несмотря на санкции
Теневой флот нефтяных танкеров расширился после введения Западом санкций против России за войну против Украины.
Об этом заявил главный экономист крупного трейдера Trafigura Саад Рахим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, эта флотилия играет ключевую роль в обеспечении поставок российской нефти покупателям, несмотря на ограничения, направленные на сокращение нефтяных доходов Москвы.
"С ростом санкций и ограничений размер (теневого флота) стал еще больше.", - отметил Рахим на конференции APPEC 2025.
Танкерный парк продолжает обновляться, Москва заменяет суда, попавшие в черные списки. Это позволяет России сохранять объемы экспорта сырья.
Санкции против теневого флота
Напомним, в мае Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов из третьих стран, которые являются частью теневого флота РФ и отвечают за транспортировку российской нефти.
ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России снизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов. Решение вступило в силу 3 сентября.
В рамках 19-го пакета ЕС готовит ограничения для портов, обслуживающих теневой флот.
По данным ГУР Минобороны Украины, в настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов.
Экспорт нефти и газа остается ключевым источником наполнения бюджета РФ. По оценкам, треть этих доходов в 2025 году направляется на финансирование войны против Украины.