Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море, - ВМС

Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три корабля, способных нести крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп составляет 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 11 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп - 20 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей;

Вместе с тем в Средиземном море - зафиксировано 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", их общий залп - 72 ракеты;

"За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря - 30 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор;

к Черному морю - 25 судов, из них 10 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", - сообщили в ВМС.

Отметим, как предполагают военные, россияне снова выводят в Черное море "Калибры", что может сигнализировать как о подготовке врага к новому удару, так и о намерении противника психологически давить на украинцев.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский предупредил, что российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники.

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