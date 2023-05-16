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Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки там ракетоносіїв

Ілюстративне фото: Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі (facebook.com/kpszsu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вивела у Чорне море 11 кораблів, з них два ракетоносії. Загальний залп може становити до 8 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Тим часом в Азовському морі Росія тримає два кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Окрім того, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи російських кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Зазначимо, що сьогодні вночі російські військові атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були "Кинджали" та "Калібри". Усі ворожі цілі було знищено.

Додамо, що росіяни здійснили масовану атаку на Київ, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

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ВМСчорное море