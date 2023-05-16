Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько там ракетоносителей

Между тем, в Азовском море Россия держит два корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Кроме того, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Отметим, что сегодня ночью российские военные атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были "Кинжалы" и "Калибры". Все вражеские цели были уничтожены.

Добавим, что россияне совершили массированную атаку на Киев, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

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