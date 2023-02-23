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Росія збила кілька власних літаків у перші дні вторгнення в Україну, - Financial Times

Фото: Росія збила кілька власних літаків у перші дні вторгнення в Україну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові збили декілька власних літаків у перші дні вторгнення в Україну. Через це країні-агресору не вистачало пілотів із досвідом бойових дій із залученням сухопутних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Колишній високопоставлений чиновник США зазначив, що "можливо, це не двозначне число, але це більше одного чи двох" російських літаків, збитих дружнім вогнем. За його словами, "було багато братовбивств".

"Можливо, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які б хотіли літати над Україною і ризикувати своєю головою в тих божевільних обставинах", - додав він.

Інформацію також підтвердив представник Головного управлянні розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Це сталося. З артилерійських підрозділів, з танків, і ми навіть це бачили з наших перехоплень їхніх розмов. Вони збивали власні вертольоти і збивали власні літаки", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що РФ за рік повномасштабної війни проти України втратила в 10 разів більше військових, ніж за 10 років війни в Афганістані.

Окрім того, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 299 російських літаків та 287 гелікоптерів, а також 3350 ворожих танків.

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