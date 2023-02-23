Россия сбила несколько собственных самолетов в первые дни вторжения в Украину, - Financial Times

Бывший высокопоставленный чиновник США отметил, что "возможно, это не двузначное число, но это больше одного или двух" российских самолетов, сбитых дружеским огнем. По его словам, "было много братоубийств".

"Возможно, у них не было пилотов с боевым опытом, которые хотели бы летать над Украиной и рисковать своей головой в той сумасшедшей обстановке", - добавил он.

Информацию также подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Это произошло. Из артиллерийских подразделений, из танков, и мы даже это видели из наших перехватов их разговоров. Они сбивали свои вертолеты и сбивали собственные самолеты", - сказал он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил, что РФ за год полномасштабной войны против Украины потеряла в 10 раз больше военных, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 299 российских самолетов и 287 вертолетов, а также 3350 вражеских танков.

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