RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия сбила несколько собственных самолетов в первые дни вторжения в Украину, - Financial Times

Фото: Россия сбила несколько собственных самолетов в первые дни вторжения в Украину (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные сбили несколько собственных самолетов в первые дни вторжения в Украину. Поэтому стране-агрессору не хватало пилотов с опытом боевых действий с привлечением сухопутных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Бывший высокопоставленный чиновник США отметил, что "возможно, это не двузначное число, но это больше одного или двух" российских самолетов, сбитых дружеским огнем. По его словам, "было много братоубийств".

"Возможно, у них не было пилотов с боевым опытом, которые хотели бы летать над Украиной и рисковать своей головой в той сумасшедшей обстановке", - добавил он.

Информацию также подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Это произошло. Из артиллерийских подразделений, из танков, и мы даже это видели из наших перехватов их разговоров. Они сбивали свои вертолеты и сбивали собственные самолеты", - сказал он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил, что РФ за год полномасштабной войны против Украины потеряла в 10 раз больше военных, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 299 российских самолетов и 287 вертолетов, а также 3350 вражеских танков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины