Росія зберігає КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки, - ISW
Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти між РФ та тимчасово окупованими територіями з міркувань безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що згідно до заяв російських "воєнкорів", блокпости на КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.
"Путін, ймовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", - зазначають в ISW.
По аналогії з посиленням заходів безпеки біля Керченського мосту, Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з ТОТ тікати в Росію від примусової мобілізації.
"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - пишуть аналітики.
Ключові висновки
- Кремль знизив у посаді командувача Тихоокеанським флотом Росії Сергія Авак'янця на тлі поточної раптової перевірки готовності, яка почалася 14 квітня. Незрозуміло, чи Кремль знизив Авак'янця через його погану роботу на поточних навчаннях чи з інших причин.
- Відомий російський військовий блогер розкритикував використання російськими військовими російських десантників (ВДВ), морської піхоти та сил спецназу як передової піхоти в Україні.
- Держдума Росії прийняла закон про надання статусу ветеранів донецького та луганського народного ополчення, який, можливо, може поширюватися на персонал ПВК, але формально не визнає формування ПВК.
- Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з урядовцями доручив віце-прем’єр-міністру Росії Марату Хуснулліну вирішити питання на КПП "Гуково", що вказує на те, що Росія продовжує кидати виклики інтеграції незаконно анексованої території України.
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі Кремінної.
- Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували розвідку на північний захід від Сватового.
- Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка-Донецьк і на заході Донецької області.
- Російські війська продовжували оборонні приготування на півдні України, побоюючись можливого українського контрнаступу.
- Можливо, Кремль ліквідує або позбавляє пріоритету офіційні військові структури, контрольовані Міністерством оборони (МО), і дозволяє приватним військовим компаніям (ЧВК) приймати своїх солдатів.
- Російська окупаційна влада продовжує націлюватися на українську молодь для консолідації суспільного контролю над окупованими територіями.
Нагадаємо, що раніше ISW повідомляло, що російські війська продовжують використовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" та інші малоточні системи, намагаючись компенсувати нестачу високоточних ракет.
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