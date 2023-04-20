Війська РФ використовують "Шахеди", намагаючись компенсувати нестачу точних ракет, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У ніч із 18 на 19 квітня російські сили запустили 12 безпілотників "Шахед-131/136" на півдні України з акваторії Азовського моря, 10 з яких було збито ППО України. На думку представників ЗСУ, удар БПЛА був навмисною спробою знайти та знищити українські системи ППО.

Російські блогери активно обговорюють важливість завдання ударів по засобах ППО ЗСУ перед будь-яким потенційним українським контрнаступом. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що з 11 вересня 2022 року Росія використала майже всі свої стратегічні ракетні запаси, і що українські сили збили 750 із 850 ракет, випущених російськими військами в Україні за цей період.

Він також зазначив, що російські збройні сили перейшли на дешевші варіанти з меншою дальністю дії, такі як керовані авіабомби, та зняли зі зберігання ракети типу Х-55 для відновлення.

Ключові висновки ISW: