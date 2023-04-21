Россия сохраняет КПП с оккупированными территориями по соображениям безопасности - ISW

Россия намерена сохранить контрольно-пропускные пункты между РФ и временно оккупированными территориями по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что согласно заявлениям российских военкоров, блокпосты на КПП значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска и не думает о возможности устранения этих препятствий", - отмечают в ISW.

По аналогии с усилением мер безопасности у Керченского моста Россия будет использовать КПП с другими оккупированными территориями по соображениям безопасности. Кроме того, они будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и руководят как оккупационные власти, которыми они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", - пишут аналитики. .

Ключевые выводы