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Россия сохраняет КПП с оккупированными территориями по соображениям безопасности - ISW

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Пятница 21 апреля 2023 03:46
Россия сохраняет КПП с оккупированными территориями по соображениям безопасности - ISW Фото: Россия хранит КПП с оккупированными территориями (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Россия намерена сохранить контрольно-пропускные пункты между РФ и временно оккупированными территориями по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что согласно заявлениям российских военкоров, блокпосты на КПП значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска и не думает о возможности устранения этих препятствий", - отмечают в ISW.

По аналогии с усилением мер безопасности у Керченского моста Россия будет использовать КПП с другими оккупированными территориями по соображениям безопасности. Кроме того, они будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и руководят как оккупационные власти, которыми они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", - пишут аналитики. .

Ключевые выводы

  • Кремль понизил в должности командующего Тихоокеанским флотом России Сергея Авакьянца на фоне текущей внезапной проверки готовности, которая началась 14 апреля. Непонятно, понизил ли Кремль Авакьянца из-за его плохой работы на текущих учениях или по другим причинам.
  • Известный российский военный блогер подверг критике использование российскими военными российских десантников (ВДВ), морской пехоты и сил спецназа как передовой пехоты в Украине.
  • Госдума России приняла закон о предоставлении статуса ветеранов донецкого и луганского народного ополчения, который, возможно, может распространяться на персонал ЧВК, но формально не признает формирование ЧВК.
  • Президент России Владимир Путин во время встречи с чиновниками поручил вице-премьер-министру России Марату Хуснуллину решить вопрос на КПП "Гуково", что указывает на то, что Россия продолжает бросать вызовы интеграции незаконно аннексированной территории Украины.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в Кременной районе.
  • Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали разведку северо-западнее Сватового.
  • Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области.
  • Российские войска продолжали оборонительные приготовления на юге Украины, опасаясь возможного украинского контрнаступления.
  • Возможно, Кремль ликвидирует или лишает приоритета официальные военные структуры, контролируемые Министерством обороны (МО), и разрешает частным военным компаниям (ЧИК) принимать своих солдат.
  • Российские оккупационные власти продолжают нацеливаться на украинскую молодежь для консолидации общественного контроля над оккупированными территориями.

    Напомним, что ранее ISW сообщало, чтороссийские войска продолжают использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет.

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