Росія зазнала найбільших втрат снарядів через атаки України на склади, - Британія
Через атаки на склади в Росії було знищено понад 30 тисяч тонн боєприпасів. Це найбільші втрати снарядів РФ з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Британська розвідка нагадала, що Україна 21 вересня атакувала російські склади з боєприпасами у Тихорецьку в Краснодарському краї РФ та у Торопці Тверської області. Також у Тверській області кількома днями раніше був атакований ще один великий арсенал, де напевно було знищено щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритому та бункерному сховищах.
У Міноборони Британії переконані, що удари призведуть принаймні до короткострокових перебоїв у постачаннях.
"Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об’єктах, є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час війни", - йдеться у зведенні.
Атаки відбулися одна за одною, незважаючи на те, що Росія намагається розгорнути широку ешелоновану протиповітряну оборону (включаючи винищувачі) навколо України.
"Цілком ймовірно, що це призведе до подальшого розпорошення російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему", - зазначає розвідка.
x.com/DefenceHQ
Удари по складах в Росії
Нагадаємо, цього місяця українські військові атакували щонайменше три великі склади в Росії з боєприпасами та ракетами, зокрема північнокорейськими. У Тверській області були атаковані два великі арсенали, ще один - у Краснодарському краї РФ.
Цієї ночі, за повідомленнями джерел РБК-Україна, у Волгоградській області Росії був атакований арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду у селищі Котлубань.
За інформацією джерел, склад атакували 120 дронів-камікадзе різних типів українського виробництва.
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