Росія зазнала найбільших втрат снарядів через атаки України на склади, - Британія

Через атаки на склади в Росії було знищено понад 30 тисяч тонн боєприпасів. Це найбільші втрати снарядів РФ з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Британська розвідка нагадала, що Україна 21 вересня атакувала російські склади з боєприпасами у Тихорецьку в Краснодарському краї РФ та у Торопці Тверської області. Також у Тверській області кількома днями раніше був атакований ще один великий арсенал, де напевно було знищено щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритому та бункерному сховищах.

У Міноборони Британії переконані, що удари призведуть принаймні до короткострокових перебоїв у постачаннях.

"Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об’єктах, є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час війни", - йдеться у зведенні.

Атаки відбулися одна за одною, незважаючи на те, що Росія намагається розгорнути широку ешелоновану протиповітряну оборону (включаючи винищувачі) навколо України.

"Цілком ймовірно, що це призведе до подальшого розпорошення російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему", - зазначає розвідка.

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