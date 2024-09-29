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Россия понесла наибольшие потери снарядов из-за атак Украины на склады, - Британия

Тихорецк, Воскресенье 29 сентября 2024 14:51
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Россия понесла наибольшие потери снарядов из-за атак Украины на склады, - Британия Фото: РФ понесла наибольшие потери снарядов из-за атак Украины на склады (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за атак на склады в России было уничтожено более 30 тысяч тонн боеприпасов. Это самые большие потери снарядов РФ с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Британская разведка напомнила, что Украина 21 сентября атаковала российские склады с боеприпасами в Тихорецке в Краснодарском крае РФ и Торопце Тверской области. Также в Тверской области несколькими днями ранее был атакован еще один большой арсенал, где, вероятно, было уничтожено по меньшей мере 30 тысяч тонн боеприпасов в открытом и бункерном хранилищах.

В Минобороны Великобритании убеждены, что удары приведут по крайней мере к краткосрочным перебоям в поставках.

"Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на трех объектах, является наибольшим уроном боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей во время войны", - говорится в сводке.

Атаки произошли одна за другой, несмотря на то, что Россия пытается развернуть широкую эшелонированную противовоздушную оборону (включая истребители) вокруг Украины.

"Вполне вероятно, что это приведет к дальнейшему распылению российской логистической цепи из-за опасений дополнительных ударов, что увеличит нагрузку на и без того растянутую систему", - отмечает разведка.

x.com/DefenceHQ

Удары по складам в России

Напомним, в этом месяце украинские военные атаковали по меньшей мере три больших склада в России с боеприпасами и ракетами, в том числе северокорейскими. В Тверской области были атакованы два больших арсенала, еще один - в Краснодарском крае РФ.

Этой ночью, по сообщениям источников РБК-Украина, в Волгоградской области России был атакован арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань.

По информации источников, состав атаковали 120 дронов-камикадзе разных типов украинского производства.

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