Россия понесла наибольшие потери снарядов из-за атак Украины на склады, - Британия

Из-за атак на склады в России было уничтожено более 30 тысяч тонн боеприпасов. Это самые большие потери снарядов РФ с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Британская разведка напомнила, что Украина 21 сентября атаковала российские склады с боеприпасами в Тихорецке в Краснодарском крае РФ и Торопце Тверской области. Также в Тверской области несколькими днями ранее был атакован еще один большой арсенал, где, вероятно, было уничтожено по меньшей мере 30 тысяч тонн боеприпасов в открытом и бункерном хранилищах.

В Минобороны Великобритании убеждены, что удары приведут по крайней мере к краткосрочным перебоям в поставках.

"Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на трех объектах, является наибольшим уроном боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей во время войны", - говорится в сводке.

Атаки произошли одна за другой, несмотря на то, что Россия пытается развернуть широкую эшелонированную противовоздушную оборону (включая истребители) вокруг Украины.

"Вполне вероятно, что это приведет к дальнейшему распылению российской логистической цепи из-за опасений дополнительных ударов, что увеличит нагрузку на и без того растянутую систему", - отмечает разведка.

x.com/DefenceHQ