Росія займатиметься провокаціями в західних країнах, - Міноборони Литви

Не варто очікувати, що Росія відмовиться від своїх методів і просто чекатиме закінчення війни з Україною. Вона продовжить організовувати різні провокації в західних країнах.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Žinių radijas .

Про це він заявив після того, як влада Естонії з грудня заарештувала 10 підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Їм було доручено вчинити різні злочинні дії, зокрема розбити скло автомобіля міністра внутрішніх справ і журналіста, а також зруйнувати пам'ятники.

Також у Латвії упізнано і затримано чоловіка, який наприкінці січня забруднив червоною фарбою пам'ятник лідеру литовських партизанів, які боролися з радянською владою, Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркіні.

"Не варто очікувати, що Росія відмовиться від своїх методів і просто чекатиме закінчення війни з Україною, порушення суспільств сусідніх країн, демонстрації того, що вони можуть", - заявив міністр.

Він додав, що РФ намагатиметься показати, що інституції не можуть протистояти таким гібридним атакам, це відбувалося і відбуватиметься постійно.

Про що йдеться

Днями стало відомо, що Естонія успішно викрила гібридну операцію російських спецслужб, у рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

Поліція вважає, що вони діяли за дорученням російських спецслужб. За версією слідства, у підозрюваних, які діяли за завданням російських спецслужб, були різні ролі. Деякі збирали інформацію для підготовки правопорушень, а деякі були виконавцями.