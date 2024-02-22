ua en ru
Чт, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия будет заниматься провокациями в западных странах, - Минобороны Литвы

Четверг 22 февраля 2024 20:22
UA EN RU
Россия будет заниматься провокациями в западных странах, - Минобороны Литвы Архивное фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны с Украиной. Она продолжит организовывать различные провокации в западных странах.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Žinių radijas.

Об этом он заявил после того, как власти Эстонии с декабря арестовали 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России. Им было поручено совершить различные преступные действия, в частности разбить стекло автомобиля министра внутренних дел и журналиста, а также разрушить памятники.

Также в Латвии опознан и задержан мужчина, который в конце января испачкал красной краской памятник лидеру литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине.

"Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны с Украиной, нарушения обществ соседних стран, демонстрации того, что они могут", - заявил министр.

Он добавил, что РФ будет пытаться показать, что институты не могут противостоять таким гибридным атакам, это происходило и будет происходить постоянно.

О чем идет речь

На днях стало известно, что Эстония успешно разоблачила гибридную операцию российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек.

Полиция считает, что они действовали по поручению российских спецслужб. По версии следствия, у подозреваемых, которые действовали по заданию российских спецслужб, были разные роли. Некоторые собирали информацию для подготовки правонарушений, а некоторые были исполнителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Литва Эстония
NEWS
Зеленский встретился с иностранными послами и назвал три задачи на 2024 год
Зеленский встретился с иностранными послами и назвал три задачи на 2024 год
DAILY
Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине