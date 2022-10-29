З'явилася перша реакція ООН на вихід Росії з зернової угоди
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликають утримуватись від дій, спрямованих на зрив зернової угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як заявив заступник спікера генерального секретаря ООН Фархан Хак, в організації бачили російську заяву про вихід з зернової угоди. Зараз з цього приводу підтримують зв'язок із владою Росії.
"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні російська сторона вийшла з зернової угоди нібито після атаки на Чорноморський флот в окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона попереджала про плани Росії та закликав від усіх країн світу вимагати продовження зернової угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.