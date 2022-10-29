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З'явилася перша реакція ООН на вихід Росії з зернової угоди

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Нью Йорк, Субота 29 жовтня 2022 18:54
З'явилася перша реакція ООН на вихід Росії з зернової угоди Фото: представник генсека ООН Фархан Хак (news.un.org)
Автор: Юлія Бойко

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликають утримуватись від дій, спрямованих на зрив зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як заявив заступник спікера генерального секретаря ООН Фархан Хак, в організації бачили російську заяву про вихід з зернової угоди. Зараз з цього приводу підтримують зв'язок із владою Росії.

"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона вийшла з зернової угоди нібито після атаки на Чорноморський флот в окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона попереджала про плани Росії та закликав від усіх країн світу вимагати продовження зернової угоди.

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ООН Російська Федерація
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