Росія заявила про подовження зернової угоди ще на 60 днів

Варто зазначити, що була продовжена угода між Росією, ООН і Туреччиною. Зауважимо, ні ООН ні Туреччина про подовження угоди ще не повідомляли.

Раніше представники РФ заявляли, що відмовляються подовжувати угоду на 120 днів. Це пов'язано нібито з тим, що РФ не бачить прогресу щодо експорту російського продовольства та добрив.

До цього росіяни заявляли, що нібито проведуть "оцінка прогресу" щодо реалізації угоди з ООН. І тільки після цього будуть приймати рішення чи будуть знову продовжувати зернову.

При цьому в МЗС України заявили, що Україна не піде на поступки Росії щодо "зернового коридору" у Чорному морі.

Зернова угода та її продовження