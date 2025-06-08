Росія заявила про "наступ на Дніпропетровщину": Генштаб спростував російський фейк

Сьогодні, у зведенні Міноборони Російської Федерації з'явилось повідомлення, що "підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" вийшли на західний кордон "Донецької Народної Республіки" й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".

Сили оборони Півдня України відповіли, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено.

"Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - наголосили військові.

Водночас речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов в коментарі РБК-Україна наголосив, що заяви про таке просування в даному напрямку це російська дезінформація.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст - російська дезінформація", - пояснив він.

Зазначимо, згідно карти аналітичного сервісу DeepState, російські війська ще не вийшли на адмінкордон.



Фото: карта боїв у Донецькій області (deepstatemap.live)