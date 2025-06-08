Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк

Россияне заявили о продвижении к западной границе Донецкой области и наступлении на Днепропетровскую область. Украинские военные рассказали, что происходит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины и эксклюзивный комментарий представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.
Сегодня, в сводке Минобороны Российской Федерации появилось сообщение, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу "Донецкой Народной Республики" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".
Силы обороны Юга Украины ответили, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады по-прежнему напряженно.
"Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - подчеркнули военные.
В то же время спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина отметил, что заявления о таком продвижении в данном направлении это российская дезинформация.
"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст - российская дезинформация", - пояснил он.
Отметим, согласно карте аналитического сервиса DeepState, российские войска еще не вышли на административную границу.
Фото: карта боев в Донецкой области (deepstatemap.live)
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 7 июня, на фронте произошло более 190 боевых столкновений. Только за вчерашний день армия России потеряла более 1100 солдат, а также самолет и другую технику.
Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла уже более 995 тысяч своих солдат.
РБК-Украина также сообщало, что сегодня, 8 июня в 08:00 Генштаб обновил актуальную информацию о ситуации на каждом из направлений на фронте Украины.
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