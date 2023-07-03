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Росія завозить нову техніку та військових через Мелітополь та Маріуполь, - Федоров

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Понеділок 03 липня 2023 12:43
Росія завозить нову техніку та військових через Мелітополь та Маріуполь, - Федоров Ілюстративне фото: Росія завозить нову техніку та військових через Мелітополь та Маріуполь (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія завозить нову військову техніку та загарбників для участі у війні проти України через Мелітополь та Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Поки на запорізькому фронті Сили Оборони України знищують ворога, окупанти завозять нову техніку й поки що живу силу через Мелітополь і Маріуполь", - написав Федоров.

Він зазначив, що жителі Мелітополя помітили у місті позашляховик із написом "Шторм". Мер додав, що це новий підрозділ Міноборони Росії замість ПВК "Вагнера".

До того ж, у Мелітополі побільшало військових з Дагестану та Північної Осетії.

Федоров також повідомив, що загарбники везуть важку техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок.

Тим часом над пляжами Кирилівки та Бердянська низько літають бойові гвинтокрили окупантів.

"Рашисти хочуть закидати фронт своїм "гарматним м'ясом", проте віримо, що у ЗСУ вистачить пакетів, щоб відправити цей неякісний продукт назад на Росію", - додав мер Мелітополя.

Ситуація на передовій

Зазначимо, що нещодавно Федоров повідомляв, що окупанти перекидають нові підрозділи солдатів до Мелітополя та Генічеська. Також зафіксовано рух російської техніки в бік Запорізької області через Арабатську стрілку.

Тим часом ЗСУ продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Міноборони повідомили, що на цих напрямках наші захисники звільнили близько 28 кв. км за минулий тиждень.

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Мелітополь Маріуполь Війна Росії проти України
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