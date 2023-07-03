Россия завозит новую технику и военных через Мелитополь и Мариуполь, - Федоров

Россия завозит новую военную технику и захватчиков для участия в войне против Украины через Мелитополь и Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Пока на запорожском фронте Силы Обороны Украины уничтожают врага, оккупанты завозят новую технику и пока живую силу через Мелитополь и Мариуполь", - написал Федоров.

Он отметил, что жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью "Шторм". Мэр добавил, что это новое подразделение Минобороны России вместо ЧВК "Вагнера".

К тому же, в Мелитополе увеличилось количество военных из Дагестана и Северной Осетии.

Федоров также сообщил, что захватчики везут тяжелую технику через Мариуполь на Запорожское направление.

Тем временем над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты оккупантов.

"Рашисты хотят забросать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно в Россию", - добавил мэр Мелитополя.

Ситуация на передовой

Отметим, что недавно Федоров сообщал, что оккупанты перекидывают новые подразделения солдат в Мелитополь и Геническ. Также зафиксировано движение российской техники в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.

Между тем, ВСУ продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Минобороны сообщили, что на этих направлениях наши защитники освободили около 28 кв. км за прошедшую неделю.

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