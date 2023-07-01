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Окупанти перекидають нові підрозділи до Мелітополя та Генічеська, - Федоров

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Субота 01 липня 2023 17:56
Окупанти перекидають нові підрозділи до Мелітополя та Генічеська, - Федоров Фото: окупанти перекидають нові підрозділи до Мелітополя та Генічеська (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія перекидає нові підрозділи військових до окупованого Мелітополя і Генічеська. Окрім цього помічено рух ворожої технік в бік Запорізької області через Арабатські стрілку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі не фіксується виїзд окупантів з Мелітополя. Окрім цього в Енергодарі Росія трохи зменшує свою присутність, але говорити про те, що їх там зовсім немає, поки не можна.

"Після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці і місцеві мешканці відмічають, що колони техніки йдуть в бік Запорізької області", - сказав він.

Вибухи у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області знаходиться під окупацією майже з початку вторгнення російських військ. Вони вважають місто своїм тилом, тому туди часто прибуває особистий склад та техніка ворога.

При цьому в місті постійно лунають вибухи. Буквально близько опівночі 28 червня у Мелітополі пролунала серія вибухів. Також цього дня вибухи в Мелітополі лунали бизько 11 ранку.

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