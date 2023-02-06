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Росія завезла на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС, - "Енергоатом"

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Понеділок 06 лютого 2023 13:43
Росія завезла на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС, - "Енергоатом" Фото: Росія завезла на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія відправила персонал з Калінінської АЕС на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед "заїжджих гастролерів" - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники "атомних спеціальностей",- сказано у повідомленні.

Окупанти обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. При цьому українські інструктори, які мають навчати на ньому, відмовилися від роботи на росіян, тому загарбники заблокували їм доступ до робочих місць.

"Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини", - повідомляють в "Енергоатомі".

Разом з цим, зрадникам із ЗАЕС, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплату. Окрім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених "за України" відпусток.

"Енергоатом" вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів з РФ, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє.

Як повідомлялося раніше, окупанти вербують у Білорусі ремонтників, аби відправити їх на Запорізьку АЕС.

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