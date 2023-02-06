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Россия завезла на ЗАЭС персонал из Калининской АЭС, - "Энергоатом"

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Понедельник 06 февраля 2023 13:43
Россия завезла на ЗАЭС персонал из Калининской АЭС, - "Энергоатом" Фото: Россия завезла на ЗАЭС персонал из Калининской АЭС (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия отправила персонал из Калининской АЭС на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Атомники из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции. Среди "заезжих гастролеров" - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей", - говорится в сообщении.

Оккупанты обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. При этом украинские инструкторы, которые должны учить на нем, отказались от работы на россиян, поэтому захватчики заблокировали им доступ к рабочим местам.

"Так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь невозможно. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи", - сообщают в "Энергоатоме".

Вместе с этим, предателям из ЗАЭС, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значительно снизили зарплату. Кроме того, коллаборантам анонсировали еще и отмену трудового стажа и заработанных "при Украине" отпусков.

"Энергоатом" призывает атомщиков не подписывать никаких контрактов с РФ, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее.

Как сообщалось ранее, оккупанты вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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