Після закінчення Великоднього перемир'я, яке діяло з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, Росія заявила про продовження проведення так званої "спеціальної військової операції".

У заяві Міноборони Росії йдеться, що їх війська "строго дотримувалися режиму припинення вогню" протягом цього періоду, залишаючись на раніше зайнятих позиціях.

Однак, вочевидь, Росія не упустила нагоди звинуватити Україну в порушенні умов перемир'я.

Міноборони РФ заявило, що українські збройні сили нібито продовжували обстріли, зокрема артилерійські удари та використання дронів по позиціях російських військ.

Цинічно, Росія звинувачує Україну в порушенні перемир’я, не зважаючи на власне продовження агресивних дій.