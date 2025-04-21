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Россия завершила "пасхальное перемирие" и обвинила Украину в нарушении условий

Фото: Россия завершила "пасхальное перемирие" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия завершила "пасхальное перемирие" и продолжила так называемую "специальную военную операцию". Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

После окончания Пасхального перемирия, которое действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, Россия заявила о продолжении проведения так называемой "специальной военной операции".

В заявлении Минобороны России говорится, что их войска "строго придерживались режима прекращения огня" в течение этого периода, оставаясь на ранее занятых позициях.

Однако, очевидно, Россия не упустила случая обвинить Украину в нарушении условий перемирия.

Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные силы якобы продолжали обстрелы, в частности артиллерийские удары и использование дронов по позициям российских войск.

Цинично, Россия обвиняет Украину в нарушении перемирия, несмотря на собственное продолжение агрессивных действий.

Пасхальное "перемирие"

19 апреля глава Кремля Владимир Путин инициировал так называемое "прекращение огня". Оно было объявлено с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Но несмотря на указ самого Путина, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск на фронте, а также населенные пункты и гражданских.

При этом, по данным президента, Россия усилила обстрелы на фронте утром 20 апреля. Больше всего враг активизировался на Покровском и Северском направлениях фронта.

Подробнее о том, что известно о пасхальном "перемирии", как на него отреагировали в Украине и на Западе - читайте в материале РБК-Украина.

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