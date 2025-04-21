После окончания Пасхального перемирия, которое действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, Россия заявила о продолжении проведения так называемой "специальной военной операции".

В заявлении Минобороны России говорится, что их войска "строго придерживались режима прекращения огня" в течение этого периода, оставаясь на ранее занятых позициях.

Однако, очевидно, Россия не упустила случая обвинить Украину в нарушении условий перемирия.

Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные силы якобы продолжали обстрелы, в частности артиллерийские удары и использование дронов по позициям российских войск.

Цинично, Россия обвиняет Украину в нарушении перемирия, несмотря на собственное продолжение агрессивных действий.