Росія завдала по Україні удару понад 100 дронами та ракетами. Скільки цілей збито

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

Зокрема, у місті Кам'янське в результаті атаки зросла кількість постраждалих вже до чотирьох людей. Крім того, відомо про одну жертву.

Також у Кропивницькому були пошкоджені складські приміщення. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.

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