RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия нанесла по Украине удар более 100 дронами и ракетами. Сколько целей сбито

Фото: ПВО сбила 66 дронов во время атаки России по Украине 26 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 26 апреля атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Оникс". ПВО сбила большинство беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 26 апреля противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114 ударными БпЛА", - говорится в сообщении.

Цели оккупанты запускали из районов - Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

В частности, в городе Каменское в результате атаки возросло количество пострадавших уже до четырех человек. Кроме того, известно об одной жертве.

Также в Кропивницком были повреждены складские помещения. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаПВОВойна в УкраинеДрони