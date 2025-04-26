Россия нанесла по Украине удар более 100 дронами и ракетами. Сколько целей сбито

"В ночь на 26 апреля противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114 ударными БпЛА", - говорится в сообщении.

Цели оккупанты запускали из районов - Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян.