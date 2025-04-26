Россия нанесла по Украине удар более 100 дронами и ракетами. Сколько целей сбито
Россия в ночь на 26 апреля атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Оникс". ПВО сбила большинство беспилотников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 26 апреля противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114 ударными БпЛА", - говорится в сообщении.
Цели оккупанты запускали из районов - Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - отметили военные.
Кроме того, 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян.
Последствия атаки РФ по Украине
В результате вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.
В частности, в городе Каменское в результате атаки возросло количество пострадавших уже до четырех человек. Кроме того, известно об одной жертве.
Также в Кропивницком были повреждены складские помещения. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.
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