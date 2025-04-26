Россия нанесла по Украине удар более 100 дронами и ракетами. Сколько целей сбито

Фото: ПВО сбила 66 дронов во время атаки России по Украине 26 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия в ночь на 26 апреля атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Оникс". ПВО сбила большинство беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.