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Россия нанесла по Украине удар более 100 дронами и ракетами. Сколько целей сбито

Украина, Суббота 26 апреля 2025 11:28
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Россия нанесла по Украине удар более 100 дронами и ракетами. Сколько целей сбито Фото: ПВО сбила 66 дронов во время атаки России по Украине 26 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 26 апреля атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Оникс". ПВО сбила большинство беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 26 апреля противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114 ударными БпЛА", - говорится в сообщении.

Цели оккупанты запускали из районов - Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

В частности, в городе Каменское в результате атаки возросло количество пострадавших уже до четырех человек. Кроме того, известно об одной жертве.

Также в Кропивницком были повреждены складские помещения. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.

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