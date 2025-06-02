Росія завдала удару по Херсону: поранено трьох людей, серед них дитина

Росія вдарила по Херсону. Поранено трьох людей, серед них п’ятирічна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
До херсонських лікарень доставили трьох постраждалих через ворожі атаки безпілотників уранці 2 червня.
Як інформуює Херсонська ОВА, після 8:00 у прибережній зоні Центрального району стався ще один обстріл із безпілотника.
Там 60-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і доставлений до лікарні. Лікарі продовжують діагностику потерпілого.
Також у Корабельному районі постраждала 5-річна дитина - у хлопчика діагностували мінно-вибухову травму та струс мозку. Наразі він під наглядом медиків.
Близько 8:40 у Корабельному районі 55-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму внаслідок удару дрона по автівці. Його госпіталізували для подальшого обстеження.
Російські війська систематично використовують безпілотники для атак на цивільні об’єкти та транспорт, особливо у прифронтових районах Херсонщини.
Лівобережна частина Херсонської області досі перебуває під контролем російських окупантів. Водночас війська РФ майже щодня обстрілюють Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.
Раніше внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей, одна з яких у важкому стані.
Також 23 травня російські війська обстріляли район Херсона, через що десятеро цивільних отримали поранення, а троє загинули.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.