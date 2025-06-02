Росія завдала удару по Херсону: поранено трьох людей, серед них дитина

До херсонських лікарень доставили трьох постраждалих через ворожі атаки безпілотників уранці 2 червня.

Як інформуює Херсонська ОВА, після 8:00 у прибережній зоні Центрального району стався ще один обстріл із безпілотника.

Там 60-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і доставлений до лікарні. Лікарі продовжують діагностику потерпілого.

Також у Корабельному районі постраждала 5-річна дитина - у хлопчика діагностували мінно-вибухову травму та струс мозку. Наразі він під наглядом медиків.

Близько 8:40 у Корабельному районі 55-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму внаслідок удару дрона по автівці. Його госпіталізували для подальшого обстеження.