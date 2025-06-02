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Россия нанесла удар по Херсону: ранены три человека, среди них ребенок

Фото: Дрон атаковал прибрежную зону Херсона (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия ударила по Херсону. Ранены три человека, среди них пятилетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

В херсонские больницы доставили трех пострадавших из-за вражеских атак беспилотников утром 2 июня.

Как информирует Херсонская ОГА, после 8:00 в прибрежной зоне Центрального района произошел еще один обстрел с беспилотника.

Там 60-летний мужчина получил минно-взрывную травму и доставлен в больницу. Врачи продолжают диагностику пострадавшего.

Также в Корабельном районе пострадал 5-летний ребенок - у мальчика диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Сейчас он под наблюдением медиков.

Около 8:40 в Корабельном районе 55-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате удара дрона по машине. Его госпитализировали для дальнейшего обследования.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска систематически используют беспилотники для атак на гражданские объекты и транспорт, особенно в прифронтовых районах Херсонщины.

Левобережная часть Херсонской области до сих пор находится под контролем российских оккупантов. В то же время войска РФ почти ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.

Также 23 мая российские войска обстреляли район Херсона, из-за чего десять гражданских получили ранения, а трое погибли.

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