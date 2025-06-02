Россия нанесла удар по Херсону: ранены три человека, среди них ребенок

В херсонские больницы доставили трех пострадавших из-за вражеских атак беспилотников утром 2 июня.

Как информирует Херсонская ОГА, после 8:00 в прибрежной зоне Центрального района произошел еще один обстрел с беспилотника.

Там 60-летний мужчина получил минно-взрывную травму и доставлен в больницу. Врачи продолжают диагностику пострадавшего.

Также в Корабельном районе пострадал 5-летний ребенок - у мальчика диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Сейчас он под наблюдением медиков.

Около 8:40 в Корабельном районе 55-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате удара дрона по машине. Его госпитализировали для дальнейшего обследования.