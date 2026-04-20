Росія завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові

Раніше, в ніч проти 3 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки та постраждала жінка.

Зазначимо, країна-агресорка з вечора 1 квітня і до ночі майже 3 квітня майже добу поспіль атакувала Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів, а після останнього було пошкоджено готель. Крім того, постраждала 28-річна жінка та немовля.