Россия нанесла удар дроном по многоэтажке в Харькове

Синегубов рассказал, что российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Основянскому району Харькова.

"Предварительно, пострадали три человека. Медики оказывают всю необходимую помощь. В результате попадания поврежден многоквартирный дом", - говорится в его заявлении.

Позже Терехов сообщил, что уже пять человек обратились за медицинской помощью в результате падения вражеского беспилотника в Харькове.

Удар по Харькову 16 апреля

Напомним, 16 апреля Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. Под ударом оказался и Харьков, где зафиксировано попадание сразу в трех районах города. В результате обстрелов пострадали два человека.

По данным местных властей, в Индустриальном районе загорелся легковой автомобиль.

В Немышлянском районе попадание в проезжую часть привело к повреждению окон в пяти частных домах и газовой сети - за медицинской помощью обратились два человека.

В Салтовском районе беспилотник попал в сад, в результате чего возник пожар в хозяйственной постройке, а также были повреждены окна в многоэтажке.