Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия нанесла удар дроном по многоэтажке в Харькове

19:20 20.04.2026 Пн
2 мин
В результате атаки известно о нескольких пострадавших
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ попала дроном в многоэтажку в Основянском районе города (facebook.com_DSNSODE)

Сегодня, 20 апреля, россияне нанесли удар беспилотником по многоэтажке в Харькове. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и сообщение мэра города Игоря Терехова.

Читайте также: "Шахед" влетел в дом Сергея "Флеша" из Минобороны

Синегубов рассказал, что российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Основянскому району Харькова.

"Предварительно, пострадали три человека. Медики оказывают всю необходимую помощь. В результате попадания поврежден многоквартирный дом", - говорится в его заявлении.

Позже Терехов сообщил, что уже пять человек обратились за медицинской помощью в результате падения вражеского беспилотника в Харькове.

Удар по Харькову 16 апреля

Напомним, 16 апреля Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. Под ударом оказался и Харьков, где зафиксировано попадание сразу в трех районах города. В результате обстрелов пострадали два человека.

По данным местных властей, в Индустриальном районе загорелся легковой автомобиль.

В Немышлянском районе попадание в проезжую часть привело к повреждению окон в пяти частных домах и газовой сети - за медицинской помощью обратились два человека.

В Салтовском районе беспилотник попал в сад, в результате чего возник пожар в хозяйственной постройке, а также были повреждены окна в многоэтажке.

Ранее, в ночь на 3 апреля россияне нанесли ракетные удары по Харькову. В результате вражеского обстрела в городе повреждены многоэтажки и пострадала женщина.

Отметим, страна-агрессор с вечера 1 апреля и до ночи почти 3 апреля почти сутки подряд атаковала Харьков дронами. В городе было зафиксировано около 20 ударов, а после последнего был поврежден отель. Кроме того, пострадала 28-летняя женщина и младенец.

Больше по теме:
