Росія завдала три авіаудари по Оріхову: атаковані багатоповерхівки та фабрика

У четвер, 13 квітня, російські війська завдали три авіаудари по прифронтовому Оріхову Запорізької області. В регіоні досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Як повідомлялось, у четвер, 13 квітня, по всіх областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що російські військові підняли у повітря винищувач.

За словами очільника регіону, фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в Оріхові", - розповів він.

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