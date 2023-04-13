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Россия нанесла три авиаудара по Орехову: атакованы многоэтажки и фабрика

Фото: оккупанты нанесли три авиаудара по Орехову Запорожской области 13 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 апреля, российские войска нанесли три авиаудара по прифронтовому Орехову Запорожской области. В регионе до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове", - рассказал он.

По словам главы региона, специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки.

"В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала", - добавил Малашко.

Как сообщалось, в четверг, 13 апреля, по всем областям Украины объявили воздушную тревогу в связи с тем, что российские военные подняли в воздух истребитель.

Отметим, в четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

Напомним, утром во вторник, 11 апреля, российские оккупанты атаковали Гуляйполе Запорожской области авиационной управляемой ракетой.

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