По Україні масштабна тривога, росіяни підняли в повітря винищувач (відбій)

У четвер, 13 квітня, по всіх областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що російські військові підняли у повітря винищувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

О 12:15 по Україні оголосили відбої тривог.

Оновлено від 11:46. В окупованому Мелітополі повідомляють про вибух.

Тривога почала ширитися Україною об 11:28.

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибух у Харкові.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що окупанти підняли винищувач МіГ-31К, який може переносити гіперзвукові ракети "Кинжал".

РБК-Україна повідомляло, що росіяни вночі вдарили по Слов'янську з С-300.

Вони також били по Очакову з РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.