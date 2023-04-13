ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По Україні масштабна тривога, росіяни підняли в повітря винищувач (відбій)

Новость на русском →
Четвер 13 квітня 2023 11:45
По Україні масштабна тривога, росіяни підняли в повітря винищувач (відбій) Ілюстративне фото: по Україні масштабна тривога, росіяни підняли в повітря винищувач (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 13 квітня, по всіх областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що російські військові підняли у повітря винищувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

О 12:15 по Україні оголосили відбої тривог.

Оновлено від 11:46. В окупованому Мелітополі повідомляють про вибух.

Тривога почала ширитися Україною об 11:28.

По Україні масштабна тривога, росіяни підняли в повітря винищувач (відбій)

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибух у Харкові.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що окупанти підняли винищувач МіГ-31К, який може переносити гіперзвукові ракети "Кинжал".

РБК-Україна повідомляло, що росіяни вночі вдарили по Слов'янську з С-300.

Вони також били по Очакову з РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно