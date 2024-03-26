Росія завдала по Сумській області десятки ударів за добу

Протягом дня 24 березня, росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Свеська громади.
Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), артобстріл (5 вибухів), 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон).
Великописарівська громада: нанесено ракетний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), 7 обстрілів БпЛА (FPV-дрон), мінометний обстріл (10 вибухів). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (1 вибух) та авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (2 вибухи).
Білопільська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), ракетний обстріл з гелікоптера НАР (2 вибухи).
Свеська громада: був обстріл із стрілецької зброї.
Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).
Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
Середино-Будська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
За останні кілька тижнів росіяни посилили обстріли прикордонних районів і населених пунктів Сумської області.
25 березня військові агресора скинули дві керовані авіабомби на школу у Великописарівській громаді Сумської області.
23 березня за добу ворог завдав по прикордонню області понад 250 ударів, є поранений.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.