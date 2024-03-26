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Росія завдала по Сумській області десятки ударів за добу

Фото: РФ продовжує масштабно обстрілювати Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Протягом дня 24 березня, росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), артобстріл (5 вибухів), 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон).

Великописарівська громада: нанесено ракетний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), 7 обстрілів БпЛА (FPV-дрон), мінометний обстріл (10 вибухів). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (1 вибух) та авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (2 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), ракетний обстріл з гелікоптера НАР (2 вибухи).

Свеська громада: був обстріл із стрілецької зброї.

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).

Середино-Будська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Обстріли Сумської області

За останні кілька тижнів росіяни посилили обстріли прикордонних районів і населених пунктів Сумської області.

25 березня військові агресора скинули дві керовані авіабомби на школу у Великописарівській громаді Сумської області.

23 березня за добу ворог завдав по прикордонню області понад 250 ударів, є поранений.

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Війна Росії проти України