РФ завдала по Сумській області понад 250 ударів за добу, є поранений (фото)

Фото: РФ завдала по Сумській області понад 250 ударів на добу, є поранений (facebook.com/policesumy)

Російські війська продовжують нещадно обстрілювати Сумську область. За добу ворог завдав, більшою мірою по прикордонню регіону, понад 250 ударів, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

"Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 257 ударів. Внаслідок чого поранено цивільну особу", - йдеться у повідомленні. Крім того, за даними поліції, пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний, 3 автомобілі, 3 магазини, а також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Фото наслідків обстрілів Сумської області за добу (facebook.com/policesumy) За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".