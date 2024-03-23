РФ завдала по Сумській області понад 250 ударів за добу, є поранений (фото)
Російські війська продовжують нещадно обстрілювати Сумську область. За добу ворог завдав, більшою мірою по прикордонню регіону, понад 250 ударів, є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.
"Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 257 ударів. Внаслідок чого поранено цивільну особу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними поліції, пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний, 3 автомобілі, 3 магазини, а також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
Фото наслідків обстрілів Сумської області за добу (facebook.com/policesumy)
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Обстріли Сумської області
Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. У середині березня повідомлялося, що російські загарбники щодня збільшують кількість обстрілів Сумської області, використовуючи для ударів весь свій військовий арсенал.
Нагадаємо, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.