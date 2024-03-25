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Росія скинула дві авіабомби на школу у Сумській області

Понеділок 25 березня 2024 20:59
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Росія скинула дві авіабомби на школу у Сумській області Ілюстративне фото: рятувальник (автор Павло Петров)
Автор: Наталія Кава

Російські військові скинули дві керовані авіабомби на школу у Великописарівській громаді Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідчих, 25 березня 16:20 росіяни скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великопсарівської громади Охтирського району.

В результаті цього було пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування - УСБУ в Сумській області", - сказано у повідомленні.

Росія скинула дві авіабомби на школу у Сумській областіФото: Росія скинула дві авіабомби на школу у Сумській області (t.me/prokuraturasumy)

Удари РФ по Сумській області

Зазначимо, що війська РФ постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. У середині березня повідомлялося, що російські загарбники щодня збільшують кількість обстрілів Сумської області, використовуючи для ударів весь свій військовий арсенал.

Так, 23 березня за добу ворог завдав, більшою мірою по прикордонню регіону, понад 250 ударів, і внаслідок ударів був поранений.

Нагадаємо, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.

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