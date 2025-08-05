Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є жертви та постраждалі

У Сумському районі внаслідок влучання російської ракети є жертви. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram та прокуратуру Сумщини.
Як повідомляють, у вівторок, 5 серпня, близько 10:00 армія РФ завдала ракетного удару по Сумському району.
Під вогнем опинився Піщанський старостат Сумської громади.
За попередніми даними, ракета влучила у сільськогосподарське підприємство. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей.
Також повідомляється про постраждалих - їм надають медичну допомогу.
На місці удару працюють рятувальники та екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.
Дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.
Стало відомо, що унаслідок атаки ворога загинули працівники підприємства- 54-річний та 55-річний чоловіки, також 3 співробітників отримали поранення.
Нагадаємо, що 18 липня російські окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Сумах, застосувавши шрапнельні боєприпаси. Ворог свідомо цілить у цивільне населення, використовуючи терористичну тактику.
Раніше, 14 липня, по місту також завдали три атаки дронами. Тоді окупанти вдарили по навчальному закладу, де постраждало шестеро людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Окрім того, безпілотник влучив у медичний заклад.