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Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є жертви та постраждалі

Фото: Ракетний удар по Сумщині, загинули щонайменше двоє людей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Сумському районі внаслідок влучання російської ракети є жертви. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram та прокуратуру Сумщини.

Як повідомляють, у вівторок, 5 серпня, близько 10:00 армія РФ завдала ракетного удару по Сумському району.

Під вогнем опинився Піщанський старостат Сумської громади.

За попередніми даними, ракета влучила у сільськогосподарське підприємство. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей.

Також повідомляється про постраждалих - їм надають медичну допомогу.

На місці удару працюють рятувальники та екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

Дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.

Стало відомо, що унаслідок атаки ворога загинули працівники підприємства- 54-річний та 55-річний чоловіки, також 3 співробітників отримали поранення.

Атака на Суми

Нагадаємо, що 18 липня російські окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Сумах, застосувавши шрапнельні боєприпаси. Ворог свідомо цілить у цивільне населення, використовуючи терористичну тактику.

Раніше, 14 липня, по місту також завдали три атаки дронами. Тоді окупанти вдарили по навчальному закладу, де постраждало шестеро людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Окрім того, безпілотник влучив у медичний заклад.

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