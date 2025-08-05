Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: есть жертвы и пострадавшие

В Сумском районе в результате попадания российской ракеты есть жертвы. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и прокуратуру Сумщины.
Как сообщают, во вторник, 5 августа, около 10:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Сумскому району.
Под огнем оказался Песчанский старостат Сумской общины.
По предварительным данным, ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека.
Также сообщается о пострадавших - им оказывают медицинскую помощь.
На месте удара работают спасатели и экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.
Данные о последствиях обстрела уточняются.
Стало известно, что в результате атаки врага погибли работники предприятия - 54-летний и 55-летний мужчины, также 3 сотрудников получили ранения.
Напомним, что 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.
Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.