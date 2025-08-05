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Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: есть жертвы и пострадавшие

Фото: Ракетный удар по Сумщине, погибли по меньшей мере два человека (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Сумском районе в результате попадания российской ракеты есть жертвы. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и прокуратуру Сумщины.

Как сообщают, во вторник, 5 августа, около 10:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Сумскому району.

Под огнем оказался Песчанский старостат Сумской общины.

По предварительным данным, ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека.

Также сообщается о пострадавших - им оказывают медицинскую помощь.

На месте удара работают спасатели и экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.

Данные о последствиях обстрела уточняются.

Стало известно, что в результате атаки врага погибли работники предприятия - 54-летний и 55-летний мужчины, также 3 сотрудников получили ранения.

Атака на Сумы

Напомним, что 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.

Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.

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