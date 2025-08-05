Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: есть жертвы и пострадавшие

Как сообщают, во вторник, 5 августа, около 10:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Сумскому району.

Под огнем оказался Песчанский старостат Сумской общины.

По предварительным данным, ракета попала в сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека.

Также сообщается о пострадавших - им оказывают медицинскую помощь.

На месте удара работают спасатели и экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.

Данные о последствиях обстрела уточняются.

Стало известно, что в результате атаки врага погибли работники предприятия - 54-летний и 55-летний мужчины, также 3 сотрудников получили ранения.