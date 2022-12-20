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Росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури "Нафтогазу"

Фото: Росія обстріляла об'єкт "Нафтогазу" у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія вночі атакувала українські нафтогазові об'єкти на сході України. Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"Ворожі ракети потрапили в один із наших об'єктів у Харківській області. На щастя, люди не постраждали. Фахівці працюють на місці над ліквідацією пожежі", - йдеться в повідомленні.

Голова НАК Олексій Чернишов сказав, що збитки будуть оцінені після того, як аварійно-рятувальні служби закінчать свою роботу, і все, що було пошкоджено, буде відновлено.

Раніше Чернишов заявляв, що російські атаки на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу в країні, хоча до кінця року видобуток має бути здебільшого відновлений.

На той час він сказав, що втрата потужності з видобутку газу склала близько 700 млн доларів.

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Нафтогаз УкраїниВійна Росії проти України