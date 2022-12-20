Росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури "Нафтогазу"

"Ворожі ракети потрапили в один із наших об'єктів у Харківській області. На щастя, люди не постраждали. Фахівці працюють на місці над ліквідацією пожежі", - йдеться в повідомленні.

Голова НАК Олексій Чернишов сказав, що збитки будуть оцінені після того, як аварійно-рятувальні служби закінчать свою роботу, і все, що було пошкоджено, буде відновлено.