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Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры "Нафтогаза"

Фото: Россия обстреляла объект "Нафтогаза" в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия ночью атаковала украинские нефтегазовые объекты на востоке Украины. В результате ракетного обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Вражеские ракеты попали в один из наших объектов в Харьковской области. К счастью, люди не пострадали. Специалисты работают на месте над ликвидацией произошедшего пожара", - говорится в сообщении.

Глава НАК Алексей Чернышов сказал, что ущерб будет оценен после того, как аварийно-спасательные службы закончат свою работу, и все, что было повреждено, будет восстановлено.

Ранее Чернышов заявлял, что российские атаки на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране, хотя к концу года добыча должна быть в основном восстановлена.

В то время он сказал, что потеря мощности по добыче газа составила около 700 млн долларов.

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